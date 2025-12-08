Mirabili creature | alla Minerva il nuovo saggio di Giuliana Cadelli
Si conclude con un volume di grande impatto il percorso di ricerca sul femminile nel mito greco intrapreso da Giuliana Cadelli, grecista, studiosa di mitologia e storia religiosa del mondo antico. Martedì 9 dicembre, alle ore 18 presso la Libreria Minerva sarà presentato ufficialmente Mirabili. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
«Questo saggio, Mirabili creature d'amore, di mare, di morte, ci aiuta a mettere a fuoco, a tracciare una narrazione nuova. Ci conduce in spazi selvaggi, liminali, dove non vigono le leggi della città, e ci racconta le creature che abitano quei luoghi altri, in un fuo