Mio figlio mi ha denunciata Parole shock della famosa attrice a Verissimo

La diva è tornata a Verissimo e lo ha fatto senza filtri, con la lucidità di chi non vuole più nascondersi. In studio, l'attrice racconta l'ennesimo capitolo di un rapporto madre-figlio ormai spezzato da oltre otto anni e definito da lei stessa come "insanabile". La frase che gela il pubblico arriva subito: " Mio figlio mi ha denunciata per diffamazione ". Poi precisa il motivo: "Mi ha denunciato per una cosa che non ho mai detto. Sono usciti articoli che parlano di violenze fisiche, ma non è vero. Però ho vissuto tante violenze psicologiche da mio figlio". Ripercorrendo il passato, la diva di Histoire d'O parla di una maternità vissuta quasi in solitudine, con il figlio al centro di tutto: "Tutto quello che ho fatto e che avevo l'ho fatto sempre con lui al centro del mio mondo.