Mio figlio mi ha denunciata Parole shock della famosa attrice a Verissimo
La diva è tornata a Verissimo e lo ha fatto senza filtri, con la lucidità di chi non vuole più nascondersi. In studio, l’attrice racconta l’ennesimo capitolo di un rapporto madre-figlio ormai spezzato da oltre otto anni e definito da lei stessa come “insanabile”. La frase che gela il pubblico arriva subito: “ Mio figlio mi ha denunciata per diffamazione ”. Poi precisa il motivo: “Mi ha denunciato per una cosa che non ho mai detto. Sono usciti articoli che parlano di violenze fisiche, ma non è vero. Però ho vissuto tante violenze psicologiche da mio figlio”. Ripercorrendo il passato, la diva di Histoire d’O parla di una maternità vissuta quasi in solitudine, con il figlio al centro di tutto: “Tutto quello che ho fatto e che avevo l’ho fatto sempre con lui al centro del mio mondo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
“Mi ha denunciata, mi ha allontanata da casa. Non mi sento più una mamma”. Corinne Clery racconta il dolore di un legame spezzato con il figlio Alexandre, dopo anni di silenzi e accuse. Una confessione intensa, tra vergogna, amore incondizionato e una sol - facebook.com Vai su Facebook
"Mio figlio picchiato e torturato in carcere". La denuncia del padre di un 14enne accusato di abusi su una 12enne ift.tt/wgCSBbz Vai su X
Corinne Clery: “Mio figlio mi ha denunciata, da lui ho subito violenze psicologiche. Non mi sento più una mamma” - Corinne Clery ha parlato del complicato rapporto con il figlio Alexandre Wayaffe, con cui non parla da più di 8 anni: "Mi ha denunciata un mese fa ... Segnala fanpage.it