Minturno 195mila euro per il potenziamento dell’Ecocentro
Minturno, 8 dicembre 2025 – Un risultato di grande rilievo per le politiche ambientali consolida il percorso virtuoso intrapreso dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Gerardo Stefanelli. Il Comune di Minturno ha vinto un finanziamento cruciale di 195 mila euro dalla Provincia di Latina, collocandosi con merito al terzo posto assoluto nella graduatoria del bando dedicato al potenziamento della raccolta differenziata, alla prevenzione e al riutilizzo dei rifiuti urbani. Questa importante iniezione di risorse è destinata alla realizzazione del terzo stralcio dei lavori per l’ammodernamento dell’Ecocentro di raccolta comunale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
MINTURNO, ECOCENTRO COMUNALE FINANZIATO CON 195MILA EURO - facebook.com Vai su Facebook
A Foligno stanziati 195mila euro per le riduzioni della Tari - Per le riduzioni della Tari è stata stanziata a Foligno la somma di 195mila euro nell'ambito dell'assestamento di bilancio. Lo riporta ansa.it