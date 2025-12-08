Minturno 195mila euro per il potenziamento dell’Ecocentro

Minturno, 8 dicembre 2025 – Un risultato di grande rilievo per le politiche ambientali consolida il percorso virtuoso intrapreso dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Gerardo Stefanelli. Il Comune di Minturno ha vinto un finanziamento cruciale di 195 mila euro dalla Provincia di Latina, collocandosi con merito al terzo posto assoluto nella graduatoria del bando dedicato al potenziamento della raccolta differenziata, alla prevenzione e al riutilizzo dei rifiuti urbani. Questa importante iniezione di risorse è destinata alla realizzazione del terzo stralcio dei lavori per l’ammodernamento dell’Ecocentro di raccolta comunale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it