Mineo dopo un incidente trovano droga in auto | 18enne arrestato in ospedale

Sottotitolo. Durante i rilievi di un grave incidente, i Carabinieri scoprono nell'auto di un giovane un consistente quantitativo di stupefacenti. Da verificare in sede giudiziaria le responsabilità contestate. L'incidente e l'intervento dei Carabinieri. Un normale intervento per un incidente sulla SS 417, nel territorio di Mineo, si è trasformato in un'operazione ben più complessa. Intorno alle 19, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Palagonia sono stati inviati sul posto dopo lo scontro tra due auto. All'arrivo dei militari, insieme ai soccorritori del 118 e ai Vigili del Fuoco, tutto lasciava presagire ai classici rilievi di routine.

