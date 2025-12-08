Miles Morales in carne e ossa | l’attore perfetto c’è ma dovrà aspettare fino al 2027
Quando si parla di casting dei sogni, pochi personaggi accendono l’immaginazione quanto Miles Morales. E Caleb McLaughlin, il Lucas Sinclair che abbiamo imparato ad amare in Stranger Things, ha finalmente confessato quale sarebbe il suo ruolo ideale nell’universo Marvel: proprio lui, lo Spider-Man afrolatino che ha conquistato una generazione grazie ai film animati di Sony. Durante un recente episodio del gioco How Well Do You Know the Stranger Things Cast?, McLaughlin ha rivelato senza mezzi termini che interpretare Miles in live-action rappresenterebbe “ un ruolo dei sogni “. Ma c’è un problema: la Marvel non può ancora realizzare questo desiderio, e le ragioni sono più complesse di quanto sembri. 🔗 Leggi su Screenworld.it
