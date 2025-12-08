Milano senzatetto dello Sri Lanka trovato morto nel Parco Solari sotto lo sguardo indifferente di una moltitudine umana sempre più disumana

Valori come quelli cristiani sembrano essere andati persi nella sempre più frettolosa gente perbene e borghese, sicuramente i cani ricevono più affetto e attenzione di un essere umano Sì, era un uomo quello morte per il gelo Questa mattina un uomo, sì, un uomo, forse dello Sri Lanka, è stato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano, senzatetto dello Sri Lanka trovato morto nel Parco Solari sotto lo sguardo indifferente di una moltitudine umana sempre più disumana

Argomenti simili trattati di recente

Milano, uomo trovato morto al parco di via Solari: si tratta di un 55enne srilankese senzatetto, nessun segno di violenza - facebook.com Vai su Facebook

Milano, uomo trovato morto al parco di via Solari: si tratta di un 55enne srilankese senzatetto, nessun segno di violenza - A notare il cadavere, che non ha segni di violenza ed è morto probabilmente per cause naturali durante la notte all'addiaccio, è stato un passante che stava portando a spasso il suo cane ... Riporta msn.com