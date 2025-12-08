Milano-Cortina la denuncia dagli Usa | La pista da hockey nella nuova arena è più corta rispetto agli standard NHL
Dopo giorni di preoccupazione per i ritardi dell’ Arena di Santa Giulia, ora dalle testate statunitensi arriva un nuovo allarme: la pista da hockey delle Olimpiadi di Milano-Cortina è più corta rispetto agli standard previsti dalla NHL. È quanto riportano The Athletic, il portale di sport del New York Times, ma anche ESPN e altri media nordamericani, che definiscono la situazione “ incomprensibile ” a ormai meno di due mesi dall’arrivo a Milano dei campioni della NHL, la lega di hockey più prestigiosa al mondo. La sensazione comune, almeno oltreoceano, è che Milano-Cortina non stia offrendo l’accoglienza attesa per la disciplina più amata dal pubblico americano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
