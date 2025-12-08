Roma, 8 dic. (Adnkronos) - Forte emozione ieri a Palazzo Mattei, sede storica di Eni, per il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. Marco Petracchini, presidente di Enilive, sottolinea di aver vissuto “un'emozione indescrivibile”, ribadendo il valore simbolico di portare la torcia in un luogo iconico per la storia del gruppo. Dello stesso avviso anche l'amministratore delegato di Enilive, Stefano Ballista: “Evidenzio la sintonia tra i valori dei Giochi e quelli dell'azienda. La fiamma è simbolo di energia, continuità e inclusività, elementi nei quali ci rispecchiamo completamente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina: emozione a palazzo Mattei a Roma per passaggio Fiamma olimpica