Milano-Bicocca apre 15 posizioni in ricerca e HR
MILANO-BICOCCA ha avviato un interessante piano di assunzioni con l’apertura di quindici posizioni tra risorse umane, ricerca e infrastrutture. Dalla carriera del personale ai progetti di ricerca, passando per gli appalti di lavori, beni e servizi di interesse dell’Ateneo. L’università di Milano-Bicocca cerca perciò quindici nuovi talenti per rafforzare tre sue aree strategiche: l’area del personale e organizzazione, della ricerca e terza missione e l’area infrastrutture e approvvigionamenti. I bandi di concorso, per diplomati e laureati, sono aperti, con varie scadenze, fino a metà dicembre. In particolare, l’area del personale ricerca nuove risorse per supportare le attività riguardanti la gestione delle carriere del personale docente, ricercatore, contrattista di ricerca, dei professori a contratto e del personale tecnico-amministrativo, ma anche un professionista già formato che dovrà coordinare il personale afferente al settore e che si occuperà di project management, gestione del reclutamento e della carriera giuridica del personale, sviluppo del gestionale di rilevazione delle presenze e presidio delle relazioni sindacali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
Milano-Bicocca inaugura Ergon-U19, nasce hub sostenibilità e innovazione
Occupata l’Università Bicocca di Milano, fumogeni e striscioni: “Fuori il sionismo dall’ateneo”
All'Hangar Bicocca di Milano, la grande retrospettiva dedicata a Nan Goldin, artista, attivista, fotografa sovversiva. Un villaggio di otto strutture accoglie gli slideshow di altrettanti capitoli della sua opera esaltati da una colonna sonora straordinaria. Un viaggio generazionale che attraversa l'America degli ultimi cinque decenni
Simone Aliprandi - pagina. . Andrea Rossetti (professore associato presso Università degli Studi di Milano-Bicocca) ci parla dei #giocattoli che ascoltano e "manipolano" i nostri #bambini , una parte delicata del fenomeno "internet of things" (parte 2 di 2). -- #pri - facebook.com Vai su Facebook
L’Università degli Studi di Milano-Bicocca aderisce a "UNITE – Orange The World", la campagna internazionale promossa dalle Nazioni Unite per sensibilizzare contro ogni forma di violenza di genere. Segui gli hashtag #OrangeTheWorld #NoExcuse Vai su X
Milano-Bicocca apre 15 posizioni in ricerca e HR - BICOCCA ha avviato un interessante piano di assunzioni con l’apertura di quindici posizioni tra risorse umane, ricerca e infrastrutture. Da msn.com
Università, Milano-Bicocca assume: 15 posti aperti tra risorse umane, ricerca e infrastrutture - Dalla carriera del personale ai progetti di ricerca, passando per appalti di lavori, beni e servizi di interesse dell'Ateneo. Riporta msn.com
L'università Bicocca assume 15 persone: ecco come candidarsi - Lo fa sapere l'ateneo che è alla ricerca di personale per il settore organizzativo, ricerca, infrastrutture e approvvigionamenti. Da milanotoday.it