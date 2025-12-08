MILANO-BICOCCA ha avviato un interessante piano di assunzioni con l’apertura di quindici posizioni tra risorse umane, ricerca e infrastrutture. Dalla carriera del personale ai progetti di ricerca, passando per gli appalti di lavori, beni e servizi di interesse dell’Ateneo. L’università di Milano-Bicocca cerca perciò quindici nuovi talenti per rafforzare tre sue aree strategiche: l’area del personale e organizzazione, della ricerca e terza missione e l’area infrastrutture e approvvigionamenti. I bandi di concorso, per diplomati e laureati, sono aperti, con varie scadenze, fino a metà dicembre. In particolare, l’area del personale ricerca nuove risorse per supportare le attività riguardanti la gestione delle carriere del personale docente, ricercatore, contrattista di ricerca, dei professori a contratto e del personale tecnico-amministrativo, ma anche un professionista già formato che dovrà coordinare il personale afferente al settore e che si occuperà di project management, gestione del reclutamento e della carriera giuridica del personale, sviluppo del gestionale di rilevazione delle presenze e presidio delle relazioni sindacali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Milano-Bicocca apre 15 posizioni in ricerca e HR