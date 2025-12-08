Milan spettacolo | da 0-2 a 3-2 Pulisic firma la rimonta in casa Toro

Il Milan si dimostra ancora una volta una squadra dal carattere forte, riuscendo a ribaltare una situazione difficile contro il Torino. Dopo essere stato sotto di due gol, i rossoneri completano una rimonta emozionante, siglata da un importante gol di Pulisic, e portano a casa una vittoria fondamentale in trasferta.

TORINO (ITALPRESS) – Un Milan mai domo va sotto di due reti, rimonta e vince per 3-2 sul campo del Torino. Sono Rabiot e Pulisic, autore di una doppietta partendo dalla panchina, a suonare la carica per la formazione rossonera, passata inizialmente sotto a causa dei gol di Vlasic e Zapata. La prima svolta del match arriva già all'8?, quando Tomori interviene in maniera scomposta in area e commette un ingenuo fallo di mano. L'arbitro assegna il calcio di rigore per i padroni di casa. Dal dischetto si presenta Vlasic, che supera Maignan e firma l'1-0 per i suoi. Gli ospiti sembrano ancora negli spogliatoi e i granata ne approfittano, trovando l'immediato raddoppio al 17?. 🔗 Leggi su Iltempo.it