Milan Saelemaekers | Ecco cosa dovremo fare per vincere qui contro il Torino

Pianetamilan.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alexis Saelemaekers ha condiviso le strategie e le aspettative del Milan in vista della sfida contro il Torino, valida per la 14^ giornata della Serie A 2025-2026. Il centrocampista rossonero ha analizzato le sfide e i punti chiave necessari per ottenere un risultato positivo in questa importante trasferta.

Alexis Saelemaekers, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

