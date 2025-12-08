milan rimonta e vetta

Il Milan ha centrato una vittoria spettacolare contro il Torino, rimontando due reti e conquistando il primo posto in classifica in solitaria. La rimonta, conclusa con un 3-2, permette ai rossoneri di agganciare il Napoli e di consolidare la propria posizione in testa alla Serie A.

AGI - Il Milan ha rimontato due reti al Torino e si è imposto 3-2 sui granata, una vittoria che consente alla squadra di Allegri di agganciare il Napoli al primo posto. Allo stadio Grande Torino i padroni di casa si erano portati avanti subito con le reti di Vlasic su rigore all'ottavo minuto e di Zapata al 17mo. Al 24mo il Milan accorcia con un gran tiro da fuori di Rabiot e nella ripresa la ribalta Pulisic, in gol al 67mo, un minuto dopo essere entrato in campo, e al 77mo. . 🔗 Leggi su Agi.it