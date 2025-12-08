Milan Landucci nel prepartita di Torino | Manca il nostro capo Pulisic? E’ a disposizione

Prima di Torino-Milan, Marco Landucci, vice allenatore dei rossoneri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Sky Sport'. Ha commentato l'assenza del capo squadra e aggiornato sulle condizioni di Pulisic, che è disponibile per la partita della 14^ giornata di Serie A 2025-2026.

Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Landucci nel prepartita di Torino: “Manca il nostro capo. Pulisic? E’ a disposizione”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

IL DATO - Milan-Torino senza Allegri, in panchina torna il "talismano" Landucci: 3 vittorie su 3 per il vice allenatore ift.tt/3FjBnWL Vai su X

In panchina va il vice Landucci, che vanta un bilancio perfetto: tre vittorie su tre in stagione al posto di Allegri! Sarà ancora una volta la sua guida vincente? #Milan #Allegri #Landucci #TorinoMilan #SerieA Vai su Facebook

LIVE Torino-Milan: formazioni e prepartita in diretta - Milan, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino ... Da toro.it