Milan Landucci nel prepartita di Torino | Manca il nostro capo Pulisic? E’ a disposizione

Pianetamilan.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima di Torino-Milan, Marco Landucci, vice allenatore dei rossoneri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Sky Sport'. Ha commentato l'assenza del capo squadra e aggiornato sulle condizioni di Pulisic, che è disponibile per la partita della 14^ giornata di Serie A 2025-2026.

Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

