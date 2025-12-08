Milan Femminile Bakker | Vittoria con il Napoli vale il doppio Il derby …
L'allenatrice Suzanne Bakker ha parlato dopo la partita tra il Milan Femminile e il Napoli che ha visto le rossonere trionfare. Ecco le sue parole a Milan TV. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
News recenti che potrebbero piacerti
Dove vedere in tv Milan-Roma oggi, Serie A calcio femminile: orario, programma, streaming
Serie A Femminile, verso Milan-Ternana: la match preview
Il Milan Femminile torna a sorridere: battuta la Ternana per 2-1
La giovane rossonera '07 commenta il suo primo gol in Serie A contro il Napoli: "Il mio unico obiettivo entrando era chiudere la partita". Determinazione e vittoria. https://www.milannews24.com/milan-femminile-appiah-gol-parole-napoli/ #MilanFemminile # - facebook.com Vai su Facebook
FT Il Milan Femminile ritrova i 3 punti sul campo del Napoli. Primo tempo equilibrato con il Napoli sicuramente vivace che prova a sorprendere la difesa ?. L'occasione migliore è però del Milan: colpo di testa di Ijeh sul palo. ? @ciuffo_23 Vai su X
Femminile, Bakker: "Oggi doppia vittoria. Bello che Grimshaw abbia segnato" - Il Milan femminile ha vinto una partita molto importante oggi, in casa del Napoli per 2- Lo riporta milannews.it
Serie A Femminile, Grimshaw e Appiah trascinano il Milan: Napoli ko - L’ottava giornata di Serie A Women Athora si apre con la trasferta del Milan di Bakker sul campo del Napoli, mentre nel pomeriggio, allo stadio Tre Fontane, va in scena il big match tra Roma ... Segnala milannews.it
Milan Femminile-Sassuolo 2-2: vittoria rovinata al 96º dalla ex Sabatino e 4º posto lontano - Con il pari il Milan Femminile di Suzanne Bakker resta lontano dal 4º posto. Segnala msn.com