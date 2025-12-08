Milan Femminile Bakker | Vittoria con il Napoli vale il doppio Il derby …

Pianetamilan.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatrice Suzanne Bakker ha parlato dopo la partita tra il Milan Femminile e il Napoli che ha visto le rossonere trionfare. Ecco le sue parole a Milan TV. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan femminile bakker vittoria con il napoli vale il doppio il derby 8230

© Pianetamilan.it - Milan Femminile, Bakker: “Vittoria con il Napoli vale il doppio. Il derby …”

News recenti che potrebbero piacerti

Dove vedere in tv Milan-Roma oggi, Serie A calcio femminile: orario, programma, streaming

Serie A Femminile, verso Milan-Ternana: la match preview

Il Milan Femminile torna a sorridere: battuta la Ternana per 2-1

milan femminile bakker vittoriaFemminile, Bakker: "Oggi doppia vittoria. Bello che Grimshaw abbia segnato" - Il Milan femminile ha vinto una partita molto importante oggi, in casa del Napoli per 2- Lo riporta milannews.it

Serie A Femminile, Grimshaw e Appiah trascinano il Milan: Napoli ko - L’ottava giornata di Serie A Women Athora si apre con la trasferta del Milan di Bakker sul campo del Napoli, mentre nel pomeriggio, allo stadio Tre Fontane, va in scena il big match tra Roma ... Segnala milannews.it

Milan Femminile-Sassuolo 2-2: vittoria rovinata al 96º dalla ex Sabatino e 4º posto lontano - Con il pari il Milan Femminile di Suzanne Bakker resta lontano dal 4º posto. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Femminile Bakker Vittoria