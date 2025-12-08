MigrantiUe | norme rimpatriPaesi sicuri
10.40 I ministri degli Interni Ue hanno raggiunto l'accordo sui regolamenti sui Paesi di origine sicuri e i Paesi terzi sicuri. Ora, andrà negoziato con il Parlamento europeo per l'approvazione definitiva di due punti chiave. Il nuovo regolamento, che rivede il concetto di Paese terzo sicuro, spiega il Consiglio, amplierà le circostanze in cui una domanda di asilo può essere respinta per "inammissibilità". Secondo punto: gli Stati membri potranno trattare le domande di protezione internazionale in modo più rapido. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Ciriani(FdI), Corte Ue conferma urgenza di norme su Paesi sicuri - "La pronuncia della Corte di giustizia Ue in materia di Paesi terzi sicuri conferma quanto sia urgente dotare l'Unione europea di un quadro normativo uniforme applicabile in tutti gli Stati membri. Come scrive ansa.it