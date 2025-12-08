Il Consiglio dell’Ue ha finalizzato la sua posizione su una normativa Ue volta ad accelerare e semplificare le procedure di rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare negli Stati membri. Il regolamento istituisce procedure a livello UE per il loro rimpatrio, impone obblighi a coloro che non hanno diritto di soggiorno e predispone strumenti di cooperazione tra gli Stati membri. Consente inoltre agli Stati membri di istituire centri di rimpatrio nei paesi terzi. Nel regolamento obblighi più severi per i rimpatriati. L’accordo tra gli Stati membri giunge solo sei mesi dopo che il Consiglio europeo, il 26 giugno, ha chiesto di intensificare gli sforzi per facilitare, aumentare e accelerare i rimpatri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Migranti, via libera da Consiglio Ue a hub in paesi terzi e stretta su rimpatri