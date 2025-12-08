Migranti Paesi sicuri e hub rimpatri | cosa prevede l' intesa al Consiglio Ue

Il Consiglio Affari Interni dell'UE ha approvato ufficialmente una nuova policy sui rimpatri dei migranti irregolari, introducendo misure più restrittive e accordi sugli hub di rimpatrio. Questa decisione rappresenta un passo importante nella gestione delle politiche migratorie europee, con l'obiettivo di rafforzare i controlli e la collaborazione tra gli Stati membri.

Dal Consiglio Affari Interni di Bruxelles è ufficialmente arrivato il primo via libera dei governi europei alla nuova stretta sui rimpatri dei migranti irregolari.

