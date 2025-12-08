migranti la stretta di trump

I primi migranti italiani arrivarono in Minnesota intorno al 1860. Lavoro duro, miniere di ferro e ferrovie da costruire; clima continentale gelido e una comunità a Saint Paul troppo piccola per risultare d’aiuto. Rispetto agli altri migranti – tedeschi, svedesi, norvegesi – gli italiani erano visibilmente diversi. Sporchi e scuri (c’è voluta una sentenza della corte suprema per considerarli "bianchi": non era evidente, rispetto agli inglesi o agli irlandesi). E tutti criminali, naturalmente, dal coltello facile e dall’indole "per natura" violenta, emissari al soldo delle organizzazioni criminali di New York e Chicago: basti pensare alla Mano Nera prima e alla mafia poi, e naturalmente all’impero di Al Capone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

