Migranti la decisione dell’Ue su rimpatri e Paesi sicuri

A Bruxelles, il Consiglio dei ministri degli Affari interni e della Giustizia ha dato il via libera sia al nuovo regolamento sui rimpatri sia all’elenco aggiornato dei Paesi considerati sicuri. Una doppia decisione attesa dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, presente alla riunione, che ora potrà presentare al Consiglio dei ministri il disegno di legge necessario per recepire la normativa europea, passaggio ritenuto fondamentale dal governo per poter attivare finalmente il centro per i migranti in Albania. I nuovi “paesi sicuri” secondo l’Unione europea. Nel dettaglio, l’Unione europea ha inserito Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia nella lista degli Stati d’origine qualificati come sicuri, alla quale vanno aggiunti anche i Paesi candidati all’ingresso nell’ Ue. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Migranti, la decisione dell’Ue su rimpatri e Paesi sicuri

News recenti che potrebbero piacerti

Federica Ciampa ve ne aveva già parlato tempo fa, ma ora c’è la decisione finale: il Comune di Roma ha affidato alla ONG Refugees Welcome il bando per far ospitare gratis migranti nelle case dei cittadini. Chi accoglie non riceverà alcun rimborso: vitto e allo - facebook.com Vai su Facebook

Migranti, la decisione dell’Ue su rimpatri e Paesi sicuri - L'Unione europea ha dato il via libera sia al nuovo regolamento sui rimpatri e sull’elenco aggiornato dei Paesi considerati sicuri. Lo riporta lettera43.it