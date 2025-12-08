Migranti il Consiglio Ue approva la riforma sui Paesi sicuri | quando gli Stati potranno respingere le richieste d’asilo

Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato una riforma delle regole sull’asilo che dà agli Stati membri nuovi strumenti per gestire i flussi migratori. In particolare, la modifica del regolamento sul concetto di «Paese terzo sicuro» consente respingere una richiesta di asilo senza entrare nel merito, dichiarandola quindi «irricevibile» già all’ingresso, se il richiedente avrebbe potuto ottenere asilo in un altro Paese considerato sicuro. Contro il provvedimento hanno votato Spagna, Grecia, Francia e Portogallo, ma la maggioranza qualificata è stata raggiunta. È uno dei punti più delicati della riforma, perché amplia i casi in cui una domanda può essere bloccata già in partenza. 🔗 Leggi su Open.online