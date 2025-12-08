Migranti il Consiglio Ue approva il nuovo regolamento sui Paesi terzi sicuri | Potremo creare centri d’accoglienza con loro

Il Consiglio Ue ha approvato il nuovo regolamento che rivede il concetto di Paese terzo sicuro e amplia le circostanze in cui una domanda di asilo può essere respinta perché considerata inammissibile. Contrari Spagna, Grecia, Francia e Portogallo, ma la maggioranza qualificata è stata comunque raggiunta. Allo stesso tempo, il Consiglio ha anche approvato il regolamento che istituisce un elenco di Paesi di origine sicuri a livello dell’Ue. Sul tema si era espressa, il 3 dicembre scorso, anche la commissione Libe del Parlamento Ue: in quel caso il voto è passato grazie all’asse tra Ppe e l’ultradestra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

