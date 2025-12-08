Migliori caffè e torrefazioni italiani del 2026 premiati dal Gambero Rosso

È stata presentata la guida Caffè e Torrefazioni d’Italia 2026 di Gambero Rosso, che contiene al suo interno una mappa aggiornata e autorevole delle eccellenze italiane del settore. Un mosaico fatto di grandi marchi, torrefazioni medie, piccole realtà artigiane e laboratori dedicati agli specialty coffee, in cui tradizione e innovazione, artigianato e ricerca scientifica, passione e sostenibilità dialogano in modo sempre più stretto. Come sono stati scelti i migliori caffè italiani. Il valore della guida di Gambero Rosso sta nel rigore del percorso valutativo. Un panel di assaggiatori professionisti ha degustato migliaia di referenze provenienti da tutta Italia, suddivise nelle quattro modalità di preparazione più rappresentative del mercato: espresso, moka, filtro e monoporzionato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

