Microcriminalità l’appello della Uil | Basta minimizzare serve un piano provinciale
“Ogni settimana la nostra provincia conta nuove aggressioni, nuovi accoltellamenti, nuove violenze — donne, cittadini, territori sotto scacco. Per far fronte a tutto questo c’è un’unica strada chiara: coordinare tutte le istituzioni, forze dell’ordine, parti sociali e comunità”. Questa l'opinione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
