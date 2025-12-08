Micro cheating | cos’è e perché è pericoloso per una coppia
Il micro cheating è una forma di tradimento che non coinvolge un contatto fisico diretto, ma che può comunque avere un impatto negativo sulla relazione. Può includere cose come flirtare online, scambiare messaggi con altri, o guardare porno. Sebbene il micro cheating possa non sembrare grave come il tradimento fisico, può comunque danneggiare la fiducia . L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
