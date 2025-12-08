Michele emigrato in Messico 8 anni fa | In Italia non vedevo un futuro qui non mi manca davvero nulla

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Michele ha lasciato l’Italia 8 anni fa e si è trasferito a Playa del Carmen, in Messico. A Fanpage.it il 33enne ha raccontato la sua storia: "Non mi mancava nulla, ma non mi sentivo realizzato. Qui è dove vedo un futuro per me e la mia famiglia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Maggio 1957: papà Michele, da due anni emigrato da solo dalla Sicilia, ha finalmente riunito la famiglia - «Sono la più piccola in mezzo alle mie sorelle Rosa e Milena». Lo riporta milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Michele Emigrato Messico 8