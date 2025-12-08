Mia madre è morta all’improvviso quando me l’hanno detto pensavo fosse uno scherzo Da domenica non riesco a metabolizzare il dolore | Paola Caruso in lacrime a Verissimo

Paola Caruso arriva a Verissimo con il volto segnato da un dolore ancora vivo. Ospite di Silvia Toffanin, la showgirl racconta per la prima volta la morte improvvisa della madre Wanda, scomparsa pochi giorni fa. Una perdita che l’ha travolta senza preavviso, lasciandola – come dice lei stessa – “spenta”, incapace di comprendere fino in fondo ciò che è accaduto. “ Mia madre è morta all’improvviso e per me si è spento tutto ” esordisce Caruso. Il racconto scivola subito nel momento più traumatico: “Non mi rendo conto che non ci sia più, se n’è andata così. Ho fatto di tutto per aiutarla, per tenerla in vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mia madre è morta all’improvviso, quando me l’hanno detto pensavo fosse uno scherzo. Da domenica non riesco a metabolizzare il dolore”: Paola Caruso in lacrime a Verissimo

