Mezzo miliardo per nulla | Commisso e i conti della Fiorentina

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2019 la proprietà non ha badato a spese per la Fiorentina, in estate investiti sul mercato quasi 90 milioni. Ma nonostante il settimo monte ingaggi della Serie A i viola sono ultimi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

mezzo miliardo commisso contiFiorentina, crisi senza precedenti: Commisso ha già speso mezzo miliardo, bilancio in rosso - La Fiorentina di Rocco Commisso rappresenta oggi uno dei paradossi più evidenti del calcio moderno: investimenti ingenti, ambizioni elevate, ma risultati sportivi disastrosi. Si legge su tuttonapoli.net

