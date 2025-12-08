Metroid Prime 4 | Come usare gli Amiibo e cosa sbloccano

Metroid Prime 4: Beyond non si limita a riportare in vita l’esplorazione in prima persona, ma rinnova anche l’integrazione con gli Amiibo, introducendo tre nuove miniature pensate appositamente per l’uscita del gioco: Sylux, Samus e il set Samus con Vi O la. Queste figure non sono semplici oggetti da collezione, perché offrono funzioni dedicate e piccoli vantaggi in gioco, diventando veri accessori interattivi. Naturalmente è possibile riconoscere anche gli Amiibo storici legati alla serie Metroid, ma questi ultimi hanno un ruolo più celebrativo e forniscono solo effetti sonori esclusivi. Per utilizzarli basta entrare nel menu principale di Metroid Prime 4, raggiungere la schermata Amiibo e seguire le istruzioni per posizionare la statuetta sul controller. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

