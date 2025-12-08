Meteo Roma del 08-12-2025 ore 06 | 15
meteo venerdì trovati in ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino c'è lì a tratti coperti specie sulle regioni di nord-ovest con isolate precipitazioni al pomeriggio nuvolosità compatta attesa su tutti i settori in serata maltempo in transito su Lombardia Romagna e regioni di Nord Est e con neve sui rilievi dei 1200-1300 m Quota neve in calo nella notte al centro al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con qualche pioggia sul versante Adriatico al pomeriggio precipitazioni sparse anche sulle coste di Toscana alto Lazio Maria Asciutto altrove in serata e nottata residue piogge sui settori cosiddetti tirrenici con molte nubi in transito al sud Al mattino precipitazioni a tratti intense su Molise Puglia e Basilicata cieli irregolarmente nuvolosi altrove al pomeriggio ancora non velocità medio-alta in transito ma senza precipitazioni associate in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Cieli poco irregolarmente nuvolosi su tutti i settori temperato mi stavo in rialzo Comunque Massimo stazionario Inizio da nord a sud le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Scopri altri approfondimenti
Meteo Roma del 15-09-2025 ore 06:15
Meteo Roma del 15-09-2025 ore 19:15
Meteo Roma del 16-09-2025 ore 06:15
Attivazioni Allerta Meteo GIALLA Dipartimento Protezione Civile Di Roma Capitale Questa settimana la nostra associazione è stata attivata dal dipartimento di protezione civile di Roma capitale diverse volte. * Il 1/12/2025 siamo stati attivati dalle ore 20.00 f - facebook.com Vai su Facebook
Caldo anomalo a dicembre da Milano a Roma, scatta il 'blocco meteo': cosa succede Vai su X
Meteo Roma – Ponte dell’Immacolata con bel tempo sulla capitale; le previsioni - Situazione sinottica sul Mediterraneo centrale caratterizzata da una residua circolazione settentrionale, ma con campo barico in aumento per l’es ... centrometeoitaliano.it scrive
Meteo Roma – Residua instabilità ma nei prossimi giorni arriva il bel tempo con cieli soleggiati e clima mite - Residua instabilità nella giornata odierna, ma dalla serata ampie schiarite e prossimi giorni in compagnia del bel tempo ... Si legge su centrometeoitaliano.it
Meteo Roma del 06-12-2025 ore 19:15 - meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino c'è via Prati coperti specie sulle regioni di nord- Scrive romadailynews.it