Meteo le previsioni in Campania per lunedì 8 dicembre 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 8 dicembre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3064m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2962m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per lunedì 8 dicembre 2025

Altri contenuti sullo stesso argomento

Previsioni meteo, allerta maltempo: altre piogge monsoniche da Nord a Sud

Previsioni meteo, l’autunno è arrivato davvero: tanta pioggia e calo termico su tutta Italia

Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali, vento forte e possibile grandine Protezione civile, previsioni meteo

METEO, LE PREVISIONI PER DOMANI lunedì 8 dicembre - facebook.com Vai su Facebook

Meteo a Napoli e in Campania della settimana dall'8 al 14 dicembre: in arrivo una fase di bel tempo - Una lunga fase di bel tempo nel cuore nel mese di dicembre, in un periodo dell'anno solitamente contraddistinto da condizioni atmosferiche molto dinamiche ed instabili. Come scrive ilmattino.it

Meteo Campania, le previsioni per il ponte dell’Immacolata: weekend stabile e soleggiato - Ponte dell’Immacolata stabile e soleggiato secondo le ultime previsioni meteo Campania: temperature in aumento di giorno e poche nubi ... Come scrive 2anews.it

Previsioni meteo Immacolata: a Napoli e in Campania ancora freddo ma niente pioggia - Fine settimana e Ponte dell’Immacolata caratterizzato da freddo ma senza pioggia su Napoli e la Campania. Riporta fanpage.it