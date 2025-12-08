Messina ad alto livello digitale la città entra nella top ten
Messina è in Italia tra quelle “ad alto livello digitale”. È quanto sancito da ICity Rank 2025, la ricerca annuale sulla trasformazione digitale dei 108 Comuni Capoluogo realizzata da Fpa, società del gruppo Digital360, presentata a Forum Pa Città, l’evento dedicato all’innovazione urbana. La. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Stretto di Messina – Sicilia Uno sguardo dall’alto che racconta tutta la forza e la bellezza del nostro territorio. Nella fotografia di Riccardo Morganti si riconosce chiaramente il profilo dello Stretto, con Messina e le sue coste illuminate dalla luce del giorno. Uno - facebook.com Vai su Facebook
Messina nella top ten nazionale per le amministrazioni digitali: - ICity Rank 2025 attribuisce al Pnrr il salto di qualità di servizi, piattaforme e infrastrutture verso città più connesse e "cognitive" ... Riporta lasicilia.it