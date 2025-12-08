Messico infortunio horror | Correa calcia forte e il difensore va ko
Infortunio shock quanto assurdo per il "povero" Jesús Orozco del Cruz Azul. Nel finale di gara contro il Tigres UANL, nella Liga MX, l'ex Atletico Madrid Ángel Correa calcia in maniera violenta verso la porta, tra cui si frappone però la caviglia del numero 5 degli ospiti, rimasto a terra diversi minuti per ricevere le cure necessarie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
