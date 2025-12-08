. Messi illumina Miami e trascina tutti verso un nuovo sogno. Una vittoria che cambia il futuro della squadra. L’atmosfera di Miami vibra quando Messi guida l’Inter Miami in una serata che cambia l’orizzonte del club. Il pubblico accoglie un’energia speciale e celebra un percorso che cresce ogni settimana. Messi controlla il ritmo fin dal primo possesso e spinge la squadra oltre le attese, mentre Vancouver e Miller tentano di contenere il suo impatto senza mai trovare una soluzione. La città respira un entusiasmo nuovo e rafforza un’identità sportiva che supera i confini della MLS. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Messi guida una notte storica per Miami