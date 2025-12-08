Messa di Natale all' ospedale Morgagni-Pierantoni con il vescovo Corazza
Venerdì 19 dicembre, alle 15, presso la Cappella dell'ospedale Morgagni- Pierantoni di Forlì (padiglione Morgagni), il vescovo di Forlì, Livio Corazza, celebrerà la messa per pazienti, famigliari e operatori sanitari. La celebrazione sarà un momento di raccoglimento, vicinanza e speranza, pensato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Luoghi di speranza: casa di riposo, ospedale e carcere - Sono stati indicati i nuovi passi della ’Via della Speranza’, in calendario dal 20 dicembre al 1° gennaio con il vescovo Livio Corazza. Segnala ilrestodelcarlino.it