Merk&Kremont a Sondrio per Sister Island | DJ set solidale a sostegno dei progetti a Zanzibar
I celebri dj Merk & Kremont arrivano a Sondrio per sostenere Sister Island, la ONG fondata dalla valtellinese Francesca Micheli e attiva nel nord di Zanzibar, in Tanzania. L’appuntamento è fissato per mercoledì 10 dicembre 2025, dalle 17.00 alle 23.00, al Centro di Aggregazione Anziani di via. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
