l’attenzione dei fan rivolta a Rockstar Games e ai suoi progetti futuri. Da mesi, l’interesse intorno a Grand Theft Auto 6 domina il panorama videoludico, con l’attesa che si prolunga fino alla fine del 2026, dopo il ritardo annunciato dagli sviluppatori. Mentre l’attenzione è concentrata sul tanto atteso titolo, Rockstar Games continua a mantenere alta l’attenzione attraverso nuove iniziative di merchandise ufficiale dedicato alle sue altre IP iconiche. la linea di merchandise ufficiale e le novità in casa Rockstar games. Recentemente, Rockstar Games ha lanciato una vasta collezione di prodotti ufficiali, tra cui abbigliamento, accessori e oggetti da collezione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Merchandise bully di rockstar disponibile prima di gta 6 nuove attrezzature ufficiali