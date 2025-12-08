Mercato Inter da bocciato a rivelazione | il campo ribalta tutti i giudizi

Mercato Inter: Luis Henrique e Diouf guidano la rivalutazione delle scelte estive dei nerazzurri! Le ultime sulla squadra di Chivu. Il mercato dell'Inter era stato bocciato senza appello al termine dell'estate. Voti bassissimi, critiche diffuse e una sensazione generale di occasioni mancate: da Ademola Lookman mai arrivato all'assalto sfumato per Manu Koné, fino ai dubbi sulla permanenza di Hakan Calhanoglu dopo le parole di Lautaro Martínez. Per molti, gli investimenti su Andy Diouf e Luis Henrique apparivano costosi e pieni di incognite. A distanza di pochi mesi, però, il verdetto del campo sta ribaltando completamente la prospettiva.

Frattesi bocciato, due piste Inter. La bugia su Diouf e l’allarme Pio Esposito - Il centrocampista romano è sul mercato e si cercano acquirenti (possibilmente all’estero, ma ad oggi piace soprattutto a Juve e Napoli) disposti a pagarlo una trentina di milioni di euro a gennaio. Secondo calciomercato.it