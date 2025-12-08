Mercato Inter da bocciare a sorpresa? Il campo ribalta i giudizi su Marotta e Ausilio

Inter News 24 Mercato Inter, da fallimento annunciato a possibile capolavoro: Akanji, Bonny, Diouf e Luis Henrique stanno cambiando la storia. Per mesi è stato definito un mercato sbagliato, confusionario, persino fallimentare. Il giudizio su quello che l’Inter ha costruito in estate è stato durissimo da parte di opinionisti e addetti ai lavori: voti bassissimi, bocciature senza attenuanti e una lunga lista di rimpianti. Il mancato arrivo di Ademola Lookman, l’assalto sfumato a Manu Koné, le cessioni mai concretizzate, la permanenza di Calhanoglu dopo le frasi di Lautaro Martinez, oltre agli acquisti di Andy Diouf e Luis Henrique, giudicati subito costosi e misteriosi. 🔗 Leggi su Internews24.com

