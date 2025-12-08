Da Roma a Dubai, quella di Fabrizio Longo non è semplicemente la storia di un trasferimento o di una carriera nel real estate. È la storia di un investitore italiano che ha scelto di investire il proprio capitale e la propria credibilità al servizio di chi vuole entrare nel mercato immobiliare degli Emirati Arabi con consapevolezza e sicurezza. Arrivato a Dubai come investitore, Fabrizio Longo ha presto compreso che il vero valore del mattone, in questo contesto, non è solo nella compravendita, ma nella fiducia. Fiducia che nasce da relazioni solide, da una conoscenza capillare del territorio e dalla capacità di accompagnare il cliente in ogni fase del percorso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mercato immobiliare, da Roma agli Emirati: la storia di Fabrizio Longo