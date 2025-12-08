Mercatini luci musica e giochi Così Ambivere aspetta Natale

LE INIZIATIVE. Oggi, 8 dicembre, giornata di festa nelle vie del centro: intrattenimenti per grandi e piccini e punto ristoro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Mercatini, luci, musica e giochi. Così Ambivere aspetta Natale

