Mentana mi ha detto ' lei fa le maratone del sesso' Mi ha lasciata interdetta | la denuncia di Simonetta D' amico

Today.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Simonetta D'Amico, consigliera comunale del Pd, ha denunciato pubblicamente un episodio avvenuto a margine della consegna degli Ambrogini a Milano. L'accusa è rivolta a Enrico Mentana, protagonista – racconta la consigliera dem – di una battuta sessista, rivolta nei suoi confronti. La denuncia. 🔗 Leggi su Today.it

