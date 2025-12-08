Meloni | aumentare convergenza su Ucraina

La premier Giorgia Meloni ha partecipato a una videoconferenza con il presidente Zelensky e altri leader europei, aggiornandosi sulla situazione in Ucraina e sui progressi verso la pace. L'incontro si è svolto in vista della visita di Zelensky a Roma e alla luce degli ultimi sviluppi nei colloqui tra le delegazioni americana e ucraina.

La premier Giorgia Meloni,ha partecipato oggi pomeriggio a una videoconferenza con il presidente Zelensky e altri leader europei per un nuovo punto della situazione sul percorso di pace in Ucraina alla luce degli ultimi colloqui tra le delegazioni americana e ucraina e in vista della visita che Zelensky si appresta a compiere domani a Roma. La premier Meloni -riferisce P.Chigi-ha nuovamente posto l'accento sull'importanza dell'unità di vedute tra partner europei e Stati Uniti per il raggiungimento di una pace giusta in Ucraina.

