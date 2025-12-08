Meloni sente Zelensky | Sostegno al negoziato per la pace | Cremlino | Strategia Usa sull' Europa è in linea con Mosca può garantire lavoro costruttivo sulla soluzione in Ucraina

Peskov: "La Russia non più definita minaccia dagli Usa, positivo". Allarme a Chernobyl, l'Aiea: "La cupola della centrale nucleare non blocca più le radiazioni". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Meloni sente Zelensky: "Sostegno al negoziato per la pace" | Cremlino: "Strategia Usa sull'Europa è in linea con Mosca, può garantire lavoro costruttivo sulla soluzione in Ucraina"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Giorgia Meloni sente Donald Trump: “E’ disponibile a rivedere il piano di pace per Ucraina”

**Venezuela: Meloni sente madre Trentini, 'massimo impegno per esito positivo'**

Il cooperante Alberto Trentini nel carcere del Venezuela, Meloni sente la madre: "Massimo impegno per esito positivo"

Meloni sente Zelensky “Sostegno all’Ucraina e al negoziato” dlvr.it/TPhDVg Vai su X

La Meloni sente il fiato sul collo della maggioranza numerica del campo largo. Ma cambiare legge elettorale, con o senza premierato, sarà un problema. Approfondiamo https://www.ilsussidiario.net/news/dietro-le-quinte-premierato-legge-elettorale-ed-euro - facebook.com Vai su Facebook

Meloni sente Zelensky: "Sostegno all'Ucraina e al negoziato", presto un incontro a Roma - Telefonata tra la premier Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si incontreranno a Roma nei prossimi giorni. Lo riporta iltempo.it

Meloni sente Zelensky “Sostegno all’Ucraina e al negoziato” - ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in vista di una serie di visite di lavoro che qu ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Telefonata Meloni-Zelensky, la premier rinnova sostegno a Kiev: cosa si sono detti i due leader - Giorgia Meloni sente al telefono il presidente ucraino Zelensky, annunciando una sua imminente vista a Roma e ribadendo il "sostegno al processo negoziale ... Secondo fanpage.it