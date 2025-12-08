LA DITTA Silvio Meletti nasce nel lontano 1870 grazie all’operosità e l’ingegno del fondatore, Silvio Meletti. Le radici di questa azienda e del prodotto che ha determinato il suo successo hanno tuttavia origini ancor più antiche. Silvio Meletti proveniva da una famiglia povera e dovette lasciare gli studi per aiutare la madre nel lavoro; la madre gestiva un piccolo negozio dove vendeva un distillato di anice fatto in casa che riscuoteva un notevole apprezzamento tra la clientela. Quella del distillare l’anice è un’antica tradizione del territorio. Alla base di questa ricetta c’è l’anice verde (pimpinella anisum): un tipo di anice proprio dell’area del Mediterraneo e che nella zona delle Marche, e nell’ascolano in particolare, assume caratteristiche aromatiche particolari grazie alle proprietà uniche di quei terreni argillosi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meletti spinge l’export: "L’arte dietro al distillato"