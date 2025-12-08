McTominay | uomo grande soprattutto giocatore vero Porta in campo una virtù dimenticata la concretezza

McTominay: uomo grande, soprattutto giocatore vero. Porta in campo una virtù dimenticata: la concretezza Ci sono partite che somigliano a certe frasi dei vecchi giornalisti: brevi, taglienti, difficili da dimenticare. Napoli–Juventus, stasera, è una di quelle vale a dire: Vince la migliore. Non per il risultato in sé, che pure conta, ma per il modo con cui il Napoli, incerottato come un pugile dopo quindici riprese, ha spiegato al campionato che nel calcio esistono le categorie. E che certe squadre, diciamolo senza girarci attorno, non ne fanno parte. Vedi Roma e Juventus. Il Napoli era un mosaico tenuto assieme dalla buona volontà, eppure ha disegnato calcio.

