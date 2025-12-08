Cesare – Caro Guido altra grande vittoria e grande partita del Napoli. Gli azzurri si sono dimostrati superiori alla Juve e avrebbero meritato un vantaggio più largo. Spalletti ha provato a imbrigliare Conte sperimentando per la prima volta una Juve senza centravanti, lasciando in panchina David comprato per fare il titolare e sostituire Vlahovic. Ma il serbo prima di rompersi era il titolare indiscusso e questa la dice lunga sulla campagna acquisti bianconera. Guido – E, come ha detto Elmas durante l’intervista, Conte questa mossa l’aveva ritenuta improbabile ma la aveva comunque considerata preparando la squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - McTominay scaricato dallo United, a volte il calcio sembra in mano agli incompetenti. Beukema commette sempre lo stesso errore