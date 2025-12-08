McTominay scaricato dallo United a volte il calcio sembra in mano agli incompetenti Beukema commette sempre lo stesso errore
Cesare – Caro Guido altra grande vittoria e grande partita del Napoli. Gli azzurri si sono dimostrati superiori alla Juve e avrebbero meritato un vantaggio più largo. Spalletti ha provato a imbrigliare Conte sperimentando per la prima volta una Juve senza centravanti, lasciando in panchina David comprato per fare il titolare e sostituire Vlahovic. Ma il serbo prima di rompersi era il titolare indiscusso e questa la dice lunga sulla campagna acquisti bianconera. Guido – E, come ha detto Elmas durante l’intervista, Conte questa mossa l’aveva ritenuta improbabile ma la aveva comunque considerata preparando la squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
NapoliJuventus Serie A al Maradona alle 20:45 Torna la solita titolare, con i 3 in difesa Buongiorno, Beukema, Rrahmani e Milinkovic in porta Al centro Elmas sostituirebbe Lobotka al fianco di Mctominay. Olivera e Di Lorenzo sulle fasce e Lang, Hojlund e - facebook.com Vai su Facebook
Perché McTominay è stato scaricato a cuor leggero dal Manchester United, per fortuna del Napoli - Il primo gol in Serie A di McTominay lo scozzese non lo dimenticherà mai, ma non lo dimenticheranno nemmeno nell'ambiente azzurro, perché al Como ha segnato 26 secondi dopo l'inizio della partita. Si legge su fanpage.it