mctominay ha chiuso la partita contro la juve dopo aver accusato un problema agli adduttori

Il Napoli ha battuto anche la Juventus, nonostante i tanti infortunati che, oramai da inizio stagione, accompagnano il cammino degli azzurri. Alla lista potrebbe aggiungersi anche Scott McTominay, come scrive oggi Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport “Da verificare le condizioni di McTominay, che dopo aver accusato nel primo tempo un problema agli adduttori ha comunque chiuso la partita giocandola per intero e dunque già fugando i primi dubbi”. I dati di fatto sono che il Napoli incerottato ha battuto 2-1 la Juventus, al momento è solo in testa alla classifica, ha di fatto eliminato Spalletti dalla corsa scudetto e ha ritrovato il bomber Hojlund che dopo 922 minuti di digiuno ha segnato la doppietta che ha deciso il match. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

