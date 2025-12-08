McTominay ha chiuso la partita contro la Juve dopo aver accusato un problema agli adduttori

Il Napoli ha battuto anche la Juventus, nonostante i tanti infortunati che, oramai da inizio stagione, accompagnano il cammino degli azzurri. Alla lista potrebbe aggiungersi anche Scott McTominay, come scrive oggi Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport “Da verificare le  condizioni di McTominay, che  dopo aver accusato nel primo  tempo un problema agli  adduttori ha comunque chiuso  la partita giocandola per intero  e dunque già fugando i primi  dubbi”. I dati di fatto sono che il Napoli incerottato ha battuto 2-1 la Juventus, al momento è solo in testa alla classifica, ha di fatto eliminato Spalletti dalla corsa scudetto e ha ritrovato il bomber Hojlund che dopo 922 minuti di digiuno ha segnato la doppietta che ha deciso il match. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

