McTominay fa tremare Napoli | Conte non ne può più

Glieroidelcalcio.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittoria sulla Juventus ha portato i tifosi del Napoli all’estasi, ma McTominay ci ha messo poco a far tremare i fan: Conte perde le staffe. In una stagione dove il Napoli ha dovuto fare più volte i conti con l’emergenza, la vittoria contro la Juventus ha il sapore di una conferma. Gli azzurri non si sono mai nascosti, nonostante un percorso disseminato di ostacoli fisici e imprevisti. L’assenza più pesante porta ancora un nome altisonante: Kevin De Bruyne, fermo da settimane dopo il grave infortunio che ha spezzato l’alchimia creativa costruita in estate attorno alla sua classe. Da quel momento, il Napoli ha dovuto reinventarsi, ritrovando punti di equilibrio nella capacità collettiva di sostituire le stelle con il gruppo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

