McGregor pretende di spiegargli la boxe | Mike Tyson reagisce così!

Sta diventando virale questa scenetta tratta da una cena a Dublino tra Mike Tyson e Conor McGregor: il fighter irlandese sembra voler dare una lezione di boxe all'ex campione del mondo dei pesi massimi. La reazione perplessa di Iron Mike è tutta da ridere. A marzo l'americano, 59 anni, dovrebbe tornare sul ring in un'esibizione contro il connazionale Floyd Mayweather, di 11 anni più giovane ma di almeno 30 kg più leggero di Tyson. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

