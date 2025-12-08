McGregor pretende di spiegargli la boxe | Mike Tyson reagisce così!
Sta diventando virale questa scenetta tratta da una cena a Dublino tra Mike Tyson e Conor McGregor: il fighter irlandese sembra voler dare una lezione di boxe all'ex campione del mondo dei pesi massimi. La reazione perplessa di Iron Mike è tutta da ridere. A marzo l'americano, 59 anni, dovrebbe tornare sul ring in un'esibizione contro il connazionale Floyd Mayweather, di 11 anni più giovane ma di almeno 30 kg più leggero di Tyson. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Conor McGregor e Logan Paul: cosa c'è da sapere sul super match di boxe - Conor McGregor affronterà l'influencer Logan Paul in un match di boxe: ecco cosa sappiamo finora. Da webnews.it