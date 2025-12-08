Mazzette ogni mese i pazienti indirizzati alla sua società le intercettazioni | perché il gip di Roma ha disposto i domiciliari al primario Roberto Palumbo

Il gip di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per Roberto Palumbo, il primario del reparto di Nefrologia dell’ospedale Sant’Eugenio, arrestato in flagranza lo scorso 4 dicembre mentre riceveva una presunta tangente da 3mila euro dall’imprenditore Maurizio Terra. Per quest’ultimo sono stati confermati gli arresti domiciliari. L’inchiesta procede per corruzione e, nel corso dell’udienza di convalida, entrambi hanno ammesso parte delle proprie responsabilità. Secondo il giudice, «il legame tra la funzione svolta dal medico (Roberto Palumbo, ndr ) e il pagamento è evidente», così come «il controllo di Palumbo sulla destinazione dei pazienti verso vari centri, in modo da indirizzarli verso la Dilaeur», società di cui il primario detiene di fatto una quota di maggioranza. 🔗 Leggi su Open.online